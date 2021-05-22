Возле белорусского посольства в Киеве разбросали навоз

Белорусского активиста Петра Маркелова задержали у посольства Белоруссии в Киеве после того, как он разбросал навоз возле дипмиссии. Об этом сообщает РИА Новости.
Правоохранители
Он объяснил это тем, что, собственно, хотел так поступить, и всё. Была у него такая задумка, хотел вот так навредить, — пояснила представительница столичной полиции.
Маркелову по статье о мелком хулиганстве грозят штраф, исправительные работы или административный арест.
В августе 2020 года в разгар протестных акций в Белоруссии неизвестный бросил в дверь дипломатического представительства Минска в Киеве фейерверк и убежал. Полиция не смогла догнать злоумышленника.