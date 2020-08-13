Неизвестный бросил фейерверк в здание белорусского посольства в Киеве

https://static.news.ru/photo/bfdd96d0-dd77-11ea-a5bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

В Киеве неизвестный бросил фейерверк в здание посольства Белоруссии и убежал.

Как сообщает РИА Новости, предмет, похожий на фейерверк, приземлился на крыльцо дипломатического ведомства. Полицейские, которые дежурят возле посольства, не смогли догнать бросившего фейерверк в посольство.

Ранее 13 августа возле белорусского посольства прошёл митинг, организованный украинским бюро правозащитной организации Amnesty International, в поддержку белорусов, которые были задержаны в ходе массовых протестов в разных городах республики.

Накануне сотрудники правоохранительных органов выгнали от посольства Белоруссии в Москве активистов, которые вышли в знак солидарности с протестующими в РБ. Полицейские выстроили цепь и оттеснили людей от здания дипмиссии. Участники акции двигались по обе стороны улицы Маросейка в сторону станции метро «Китай-город».

В акции принимали участие около 400 человек. Многие из них держали в руках плакаты и цветы, а также нарисовали на лице бело-красно-белый флаг. На акцию приходили также провокаторы из организации «НОД», которые пели советские песни и выкрикивали лозунги за восстановление Советского Союза.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно, писал NEWS.ru.