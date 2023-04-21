Воздушная тревога объявлена в трех областях на востоке Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В трех областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

По имеющейся информации, сирены воздушной тревоги прозвучали в Кировоградской. Полтавской и Харьковской областях.

В ночь на пятницу, 21 апреля, воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, позднее она была отменена. Тем не менее, в 00:37 сигналы тревоги вновь прозвучали в Киеве и Киевской области.

Вечером 19 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов, которые прозвучали над Киевом. В столице и области была объявлена воздушная тревога. Также о взрывах, прозвучавших над Киевом до включения сигналов воздушной тревоги, сообщил еще ряд украинских СМИ.

В администрации Киевской области сообщили, что яркая вспышка в небе над Киевом стала результатом падения на Землю космического спутника NASA.

В NASA в свою очередь опровергли сообщения украинских властей о падении американского спутника в районе Киева.