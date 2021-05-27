Вован и Лексус потроллили голландских парламентариев от имени Волкова

https://static.news.ru/photo/d029f2d0-bf04-11eb-9c5a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) подключились к закрытому заседанию международного комитета палаты представителей Нидерландов от имени соратника оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова. В кадре был один из них. Пранкер использовал опцию Deedfake, позволяющую человеку перед экраном менять своё лицо на выбранное. В ходе разговора он разыграли депутатов, которые интересовались нуждами российской оппозиции. Запись беседы обнародована на YouTube.

В конференции поучаствовали девять депутатов во главе с и. о. председателя комитета Гертом Вилдерсом. Пранкер рассказал европейцам, как освободить Навального из заключения. Он предложил европейцам объявить голодовку, как и оппозиционер. Однако политики заметили, что не знают многих примеров голодовок, объявленных мировыми лидерами или парламентариями.

Кроме того, пранкер предложил провести перед российским посольством в Нидерландах перформанс. Причём, за биткоины. Потом россиянин начал показывать свинью-копилку Mr. Pig, которая, по словам «Волкова», является преемником Навального на посту лидера оппозиции.

Это была хорошая идея — сделать заседание закрытым. Спасибо, что представили нас господину Свинье, — отреагировал на это Вилдерс.

Ранее Вован и Лексус от лица мэра Киева Виталия Кличко позвонили ночью президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросили якобы принять заявление об увольнении. Запись разговора обнародована на YouTube.

От лица Кличко с украинским лидером говорил Лексус. Звонок прозвучал в половине первого ночи. Пранкер от лица мэра сказал, что хочет покинуть пост, так как не в силах больше терпеть унижения со стороны президента.