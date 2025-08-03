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03 августа 2025 в 16:25

«Вот-вот нападет»: в Раде посоветовали Европе заняться реальными проблемами

Дмитрук: ЕС пора забыть о якобы российской угрозе и заняться важными проблемами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Странам Европы следует обратить внимание на реальные проблемы, а не на выдуманную ими «российскую угрозу», заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. По его словам, Запад намеренно культивирует этот миф, чтобы отвлечь внимание от собственных системных проблем.

Европе давно пора выбросить в мусорную корзину вечную мантру «Россия вот-вот нападет» и заняться своими реальными проблемами — экономическим кризисом, неконтролируемыми миграционными потоками, ростом тарифов, вымиранием наций и утратой идентичности, — написал он.

По словам Дмитрука, вместо решения реальных проблем ЕС рассказывает миру «одни и те же сказки». Он отметил, что любые свои провалы европейские союзники Киева предпочитают сваливать на Россию.

Все прикрывается фразой «Россия виновата», — обратил внимание парламентарий.

Ранее Дмитрук прокомментировал жуткие кадры насильственной мобилизации в Одессе — на видео четыре человека пытаются силой затолкать мужчину в автобус. По его словам, пока экс-министр обороны Рустем Умеров «собирал чемоданы в США», украинцев отправляли на верную смерть.

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