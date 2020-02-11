Согласно данным ООН, 15 из 20 стран мира, которые столкнутся с самым большим падением населения в ближайшие 30 лет, находятся в Восточной Европе. Причина низкой рождаемости в том, что местная молодёжь предпочитает искать лучшей жизни у западных соседей. В то же время эти государства неохотно принимают мигрантов, поэтому ситуация начинает походить на замкнутый круг: из-за недостатка рабочей силы будет страдать экономика, и, как следствие, люди продолжат уезжать.

Наиболее заметный демографический спад в ближайшие 30 лет, по данным ООН, ожидается в Латвии, Литве и Болгарии — более 20%. За 2018 год население первой из них уже уменьшилось на 14 тысяч 440 человек, на начало 2019-го там проживали 1,92 млн человек. Литву к концу века ждёт сокращение населения на 46% — с 2,8 млн человек до 1,5 млн. Эстонию тоже пугают мрачными прогнозами: по окончании этого столетия её население может сократиться с нынешних 1,3 млн до 800 тысяч человек, если тренд не изменится. По подсчётам специалистов, чтобы переломить тревожную тенденцию, в течение следующих трёх десятилетий каждой эстонке нужно родить по два ребёнка. Кроме того, страна должна принять около 200 тысяч мигрантов. Впрочем, местные учёные не согласны с выводами ООН.

Если бы эмиграция осталась на том же уровне, на котором она была с 2007 по 2017 год, подсчёты ООН были бы верны, — приводит слова профессора университета Вильнюса Богуслава Гружевскиса местный вещатель LRT. — Но мы видим, что в 2018-м и 2019-м больше людей приехали в Литву, чем уехали из неё. Так что в 2050 году нас точно будет не меньше, чем 2 млн. Спад возможен, поэтому важно сейчас вкладываться в социальную сферу.

С 1990 года страны бывшего советского лагеря в Европе лишись 6% своего населения, или 18 млн людей. Большой вклад в этот процесс внесло вступление государств Восточной и Центральной Европы в Евросоюз. Это позволило их гражданам свободно передвигаться по территории объединения и искать там работу, что многие и сделали, уехав за более высокими зарплатами и уровнем жизни. Особенно активно покидает родину молодёжь, добавляя к проблеме демографического спада ещё и старение населения.

Alfredas Pliadis/Xinhua/Global Look Press

Парадоксально, но Восточная Европа активнее всего сопротивлялась инициативе Брюсселя по квотам на мигрантов. Когда Старый свет в 2015 году столкнулся с миграционным кризисом, больше всего выходцев из Ближнего Востока и Африки пришлось принять на себя Германии, Италии и Греции, в то время как до стран Балтии, например, почти никто из мигрантов не добрался. В ответ на этот вызов руководство ЕС придумало распределять вновь прибывших по всем государствам союза согласно квотам. Но на востоке объединения эта идея не встретила понимания: правительства прибалтийских стран указывали на то, что население у них крошечное, и приток других этнических групп представляет угрозу для выживания нации как таковой.

Двойственную политику в этом отношении ведёт Польша. С одной стороны, её экономика в последние годы переживает бум, и чтобы поддерживать его, нужен стабильный источник рабочей силы. С другой — с момента присоединения страны к Евросоюзу около 1,7 млн поляков, в основном рабочих специальностей, переехали в более богатые европейские государства. При этом правящая консервативная партия «Закон и справедливость» не спешит упрощать приезжим доступ на польский рынок труда и в целом преследует антимигрантскую повестку.

Поэтому, учитывая низкий уровень безработицы (5,3%), польским работодателям всё сложнее заполнять вакансии. Особенно остро проблема нехватки рабочих рук стоит на фабриках и заводах.

Почти все поляки, которые занимались такой работой, уехали в Великобританию, Нидерланды и Германию, — поделился с Financial Times глава варшавского рекрутингового агентства Inter-Factor Камиль Рыбак. — Но ситуация смехотворна: у нас есть работодатели, которые отчаялись найти работников, и работники, которые готовы приехать в Польшу. Но бюрократические процедуры делают это невозможным.

Раньше почти неиссякаемым источником дешёвых рабочих рук на сезонных работах в Польше была Украина, и сейчас на её территории проживают около миллиона выходцев. Однако после того, как Германия упростила процедеру выдачи разрешений на трудовую деятельность квалифицированным иностранным рабочим, украинцы стали делать выбор в пользу неё или просить у поляков более высокие зарплаты.

Chen Xu/Xinhua/Global Look Press

Но вместо привлечения большего числа мигрантов из-за рубежа Варшава надеется вернуть собственных граждан из Западной Европы и привлечь россиян, белорусов и украинцев с польскими корнями. А чтобы удержать молодёжь, правительство представило план отмены налогов для людей моложе 26 лет и социальные выплаты для многодетных семей. Однако удастся ли с помощью этих мер переломить негативный демографический тренд, остаётся неясным.