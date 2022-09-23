Volkswagen допустил перенос производства из ФРГ из-за дефицита газа

Фото: Melissa Erichsen/dpa/Global Look Press

Немецкий автоконцерн Volkswagen AG рассматривает возможность закрытия предприятий в Европе и переноса производства за ее пределы в случае длительных перебоев с поставками газа, передает Bloomberg со ссылкой на руководителя направления закупок компании Гена Ву. Под угрозой окажутся крупные фабрики в Германии, Чехии и Словакии, а также энергетическая инфраструктура компании на юге Европы.

В качестве среднесрочных альтернатив мы концентрируемся на большей локализации, релокации производственных мощностей, поиске технических альтернатив по аналогии с решениями, которые были разработаны в рамках борьбы с дефицитом полупроводников и других недавних разрывов в цепях поставок, — сказал он.

Тем временем стало известно, что годовой экспорт трубопроводного газа России должен сократиться почти на 40%, до 125,2 млрд кубометров, в 2023–2025 годах, согласно трехлетнему проекту плана страны. Отмечается, что «Газпром» уже несколько месяцев сокращает поставки в Европу — исторически крупнейший рынок сбыта — на фоне санкций и ситуации на Украине. Также агентство сообщает, что ряд европейских клиентов были отключены от поставок газа.

Ранее сообщалось, что Toyota закрывает завод в Шушарах (Санкт-Петербург). Сообщается, что автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в РФ. Площадку собираются законсервировать и впоследствии продать. Расстанутся и с сотрудниками московского офиса компании: им и штату завода предложат повышенные компенсации — от 12 окладов. При этом концерн не уходит с российского рынка.