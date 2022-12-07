Военный эксперт: США склоняют ФРГ к передаче танков Leopard 2 Киеву Военный эксперт Тимошенко заявил, что США склоняют ФРГ к передаче танков Leopard 2 Киеву

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Leopard 2

США пытаются склонить канцлера Германии Олафа Шольца к поставкам танков Leopard 2 Украине, рассказал «ПолитРоссии» военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, у ФРГ достаточно танков, но все они производились для немецких вооруженных сил, а не для экспорта. Специалист пояснил, что Германия поставляла Leopard 2 Турции, но только в рамках НАТО. То есть ФРГ, чтобы снабдить ВСУ танками, пришлось бы снять часть Leopard 2 с вооружения собственной армии.

У немцев танки Leopard 2 есть. Машина относительно неплохая, но все они находятся на вооружении у самой Германии. Задела для продаж у них нет. <...> Я думаю, что американцы приложат все усилия, чтобы склонить Берлин к передаче танков Киеву, — сказал Тимошенко.

Военный эксперт заявил, что США проводят в Германии «план Маршалла», который был направлен на развитие Европы, только наоборот. Специалист считает, что Вашингтон забирает у ФРГ даже те производства, которые они сами помогали восстановить.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто ранее заявил, что страна до конца года не будет отправлять оружие Украине. Глава ведомства добавил, что в будущем правительство Италии может принять решение о новых поставках вооружений, а также их количестве. Он отметил, что Киев запрашивал у Рима генераторы из-за нехватки электроэнергии.