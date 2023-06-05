Военный эксперт предупредил о полном переходе ВСУ на тактику НАТО Военный эксперт Матвийчук: ВСУ полностью перешли на тактику НАТО

Фото: Министерство обороны Украины

ВСУ полностью перешли на тактику НАТО, предупредил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Комментируя ситуацию «Царьграду», он отметил, что передовые войска украинской армии заняты поиском слабых мест в обороне. По его словам, с этим связана активность ВСУ по всей линии боевого соприкосновения.

Они сейчас перешли полностью на тактику НАТО. Есть передовые войска, которые ищут слабые места в нашей обороне, для того чтобы потом создать предпосылки для прорыва нашей обороны, — подчеркнул эксперт.

По словам Матвийчука, «Бахмутское направление продолжит беспокоить» ВС России. Он уточнил, что Киев не может согласиться с тем, что Артемовск полностью перешел под контроль российской армии. При этом массового участия солдат ВСУ ждать не стоит.

Эксперт добавил, что ВСУ продолжают террористическую деятельность, о чем свидетельствует в том числе падение беспилотника в Калужской области. Основной целью таких действий является стремление посеять панику среди мирного населения.

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что утром возобновились активные бои в районе Времевского выступа. По его словам, украинская армия предприняла более масштабную и организованную попытку прорыва, задействовав большое количество военных и техники.