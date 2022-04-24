Военный эксперт: поставки оружия Украине могут вести к расширению конфликта

Поставки оружия Киеву только усугубляют ситуацию. При этом западные страны могут своими действиями добиться того, что конфликт разрастётся и выйдет за пределы Украины. Таким мнением поделился в эфире RT испанский военный в отставке Хосе Антонио Алькаиде.

Никто не знает, что может произойти завтра, к чему это может привести. Поставляя тяжёлое вооружение, они провоцируют Россию тоже увеличивать давление. Если вы всё время повышаете давление в котле, рано или поздно он взорвётся... Как только ситуация выйдет из берегов, уже неизвестно, что будет дальше, — подчеркнул военный.

Американский телеканал Fox News ранее обнародовал интервью с журналистом Гленном Гринвальдом о событиях на Украине, который рассказал, как Вашингтон поддерживает Киев. Автор материала отметил, что в Белом доме специально стараются затянуть конфликт. Поводом послужило решение президента США Джо Байдена о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения.

Критике подвергаютя и европейские лидеры. Так, канцлер Германии Олаф Шольц получил открытое письмо от немецких общественных деятелей, в котором они обратились с призывом прекратить поставки оружия Украине. По их мнению, это только затягивает конфликт и не ведёт к мирному дипломатическому урегулированию.