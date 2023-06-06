Военный эксперт перечислил варианты украинских «грязных» бомб Военный эксперт Прохватилов: Украина может использовать отходы с АЭС для «грязной» бомбы

Фото: shutterstock

Украинская «грязная» бомба превратилась из домыслов и опасений в реальность, и хотя она собрана «на коленке», убивать такой снаряд может по-настоящему, сообщает «Царьград», подводя итоги беседы со старшим научным сотрудником Академии военных наук Владимиром Прохватиловым. Издание сообщает, что эксперт рассказал о возможности использования Украиной ядерных отходов со своих АЭС.

Украина может использовать свои ядерные отходы, там атомных станций достаточно. Сначала подрывается химический снаряд, там тротил, а потом эта гадость разбрасывается, — пояснил Прохватилов.

Еще одним возможным вариантом специалист назвал биологическую бомбу, которую можно создать с помощью многочисленных биолабораторий, где велась работа с болезнетворными вирусами. По словам Прохватилова, если такая бомба упадет на землю, патоген разойдется, поэтому ракету или беспилотник с подобным зарядом необходимо сбивать еще на подлете.

Также эксперт рассказал о доставке несколько месяцев назад в порт Одессы особого груза — изотопов калифорния. Этот элемент применяется на АЭС для индикации радиоактивного заражения, но может быть использован и в «грязной» бомбе.

Издание приводит сообщения ФСБ России о действиях ГУР Украины по созданию спецслужбы, в состав которой входят легкомоторные самолеты для переброски средств поражения диверсантам на территории РФ. Одним из видов деятельности таких групп может стать и закладка «грязных» бомб с таймерами отложенного запуска, предупреждает «Царьград».

Ранее ФСБ сообщила, что в ходе расследования диверсии по подрыву самолетов дальней авиации на аэродроме под Иваново, которая готовилась военной разведкой Украины в мае 2023 года, стало известно о планах ГУР совершить в России теракт с использованием «грязной» бомбы.