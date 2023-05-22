Военный эксперт объяснил, как сбивать французские ракеты SCALP на Украине Военный эксперт Леонков назвал французские ракеты SCALP уязвимыми для российской ПВО

Фото: OGL v1.0/Geoff Lee/MOD/wikimedia.org

Tornado GR4 RAF несет под фюзеляжем две ракеты Storm Shadow

Франция рассматривает вопрос поставок на Украину ракет дальнего радиуса действия SCALP-EG, рассказал в беседе с LIFE.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, эти ракеты фактически являются аналогом британских Storm Shadow, и если они появятся на вооружении ВСУ, бороться с ними можно будет теми же способами, что и с английской модификацией,

Тактика борьбы с ними будет та же самая. Их помогут обнаружить и перехватить наши современные комплексы «Тор-М2», «Бук-М2», «Бук-М3», — спрогнозировал Леонков.

Как отмечает издание, разница между SCALP-EG и Storm Shadow состоит в том, что они неодинаково интегрируются в самолет и имеют разное программное обеспечение и разные боевые возможности. Так, французская ракета обладает повышенной дальностью полета и улучшенной точностью наведения.

По словам Леонкова, крылатая ракета SCALP-EG класса «воздух — земля» предназначена для поражения наземных целей на большом расстоянии, она оснащена инерциальной системой наведения, системой оптико-электронного обнаружения целей и спутниковым наведением. Вес SCALP-EG составляет 1,3 тонны, дальность полета — от 250 до 400 км (по некоторым данным, экспортный вариант ограничен 250 км, некоторые секретные модификации достигают дальности в 560 км, а морская модификация — 1,3–1,4 тысячи км). Она способна летать и маневрировать на низкой траектории.

Между тем, по словам эксперта, дальнобойные ракеты, оказавшиеся в руках ВСУ, не являются нерешаемой проблемой для российских военных. Так, согласно докладу Минобороны РФ от 16 мая, российские ПВО за сутки перехватили на Украине семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.