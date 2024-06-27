Военэксперт назвал условия полного взятия под контроль всей территории ДНР Эксперт Дандыкин: взять ДНР под полный контроль поможет уничтожение оружия ВСУ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики Вооруженным силам России поможет уничтожение оружия ВСУ, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что ресурсов у украинской армии пока хватает, несмотря на заявления киевских властей. По его мнению, на уничтожение оружия ВСУ может уйти около двух месяцев.

Они говорят о нехватке ракет, снарядов, но, думаю, этого добра им сейчас подкинули. Судя по ударам, которые они наносят по российским территориям, начиная от Севастополя, за который мы сейчас мстим. И ресурсов у них пока хватает. Я полагаю, нам еще месяца два придется уничтожать оружие ВСУ, чтобы потом перейти к полному взятию ДНР под контроль, — пояснил Дандыкин.

Эксперт уточнил, что самыми главными населенными пунктами, которые нужно взять под контроль, остаются Краматорск и Славянск. Кроме того, по его словам, Торецк, Красногоровка, Очеретино и Красный Лиман, которые ВСУ готовятся сдать, также важны для дальнейшего продвижения российской армии. Дандыкин считает, что на это потребуется время, но полностью взять под контроль ДНР Россия с большой вероятностью сможет уже в этом году.

Это может произойти уже в этом году. У ВСУ огромные потери, но они применяют дроны, прежде всего западного производства, тем самым усложняя ситуацию для нас. Также противник сейчас вынужден применять остатки своей авиации, это происходит не от хорошей жизни, — добавил эксперт.

Ранее появилась информация, что украинские военные не могут противостоять наступлению ВС России в ДНР и готовятся к сдаче Торецка, Красногоровки, Очеретино и Красного Лимана. По некоторым данным, наступление успешно развивается на полосе шириной около 110 км.