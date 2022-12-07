Военный эксперт: Киев стремится перенести боевые действия в Россию Военный эксперт Матвийчук заявил, что Киев стремится перенести боевые действия в Россию

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Киев стремится перенести боевые действия украинского конфликта на территорию России, рассказал Pravda.Ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, об этом свидетельствуют попытки ВСУ нанести удары по удаленным объектам на расстоянии около тысячи километров с помощью модернизированного советского вооружения. Специалист напомнил, что о планах перенести бои на российские территории украинские власти говорили еще в начале СВО, и что Киев пойдет даже на террор, чтобы нанести России ущерб.

Киев готов к любым действиям, в том числе и террористическим, для выполнения каких-то определённых задач по нанесению ущерба России как государству, — заявил Матвийчук.

Военный эксперт заявил, что России следует серьезно относиться к угрозе, которая исходит от Украины, и готовиться к отражению возможных террористических атак.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что большое количество украинских военных теряют боеспособность из-за вспышки ОРВИ и различных вирусно-бактериологических заболеваний. По его словам, до 70% потерь ВСУ являются санитарными. Он добавил, что на сегодняшний день ВСУ могут продолжать вести артиллерийскую борьбу из гаубиц M111 1941 года, поскольку западные САУ и гаубицы уничтожены либо требуют серьезного ремонтного обслуживания.