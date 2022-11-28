Аналитик обвинил США в причастности к падению ракет на территорию Польши Военный аналитик Василеску: украинские ПВО ударили в сторону Польши из-за ошибки США

Фото: Wikimedia

Boeing E-3 Sentry

Ответственность за падение ракет на территорию Польши лежит на США, так как именно американская система дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а именно самолеты Boeing E-3 Sentry, указали украинской ПВО фальшивую воздушную цель, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на военного аналитика Валентина Василеску. Причиной ошибки, по его словам, стала работа российских комплексов радиоэлектронного подавления (РЭП) в Беларуси, который создал излучение «ложного эха», что заставило американскую систему признать ложную цель как угрозу.

Ответственность за последствия этого инцидента лежит на США. Вашингтон с самого начала знал, что допустил ошибку, поскольку в пределах досягаемости украинской батареи С-300 не было российских крылатых ракет. Но о том, что на самом деле произошло, своим партнерам по НАТО он сообщил только на следующий день и довольно туманно. Тем временем ситуация могла перерасти в новую мировую войну, — отметил Василеску.

Аналитик уточнил, что оснащенный комплексом РЭП российский самолет, «излучая ложное эхо более сильное, чем исходное, но с такими же характеристиками волны», что и у Boeing E-3 Sentry, создал фальшивую цель. При этом излучение «ложного эха», как отмечает эксперт, происходило через все более короткие промежутки, что заставило американскую РЛС интерпретировать это как приближение к объекту.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, но в заявлениях местных властей речь шла об одном снаряде. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом президент Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации о ее принадлежности. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Посол Польши при ЕС Анджей Садось ранее заявил, что все страны сообщества считают Россию виновной в ракетном инциденте, жертвами которого стали двое жителей приграничного польского села. По словам дипломата, произошедшее является результатом массового ракетного обстрела Украины. Посол добавил, что ЕС будет возлагать на Россию ответственность за происшествие вне зависимости от результатов расследования.