Посол Польши при ЕС рассказал, кого считают виновным в ракетном инциденте Посол Польши при ЕС: все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию

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Пожарная служба Польши

Все страны ЕС считают Россию виновной в ракетном инциденте в Польше, заявил польский посол при Европейском союзе Анджей Садось, слова которого приводит РИА Новости. По его мнению, падание ракеты в приграничном польском селе, в результате которого погибло два человека, стало последствием массового ракетного обстрела Украины. Кроме того, дипломат заверил, что ЕС будет возлагать на Россию ответственность за происшествие вне зависимости от результатов расследования.

Все страны-члены подчеркнули, что непосредственную ответственность за вчерашнюю трагедию, за смерть двух польских граждан несет Россия. <...> Вчерашнее событие непосредственно является последствием массового ракетного обстрела Украины, украинской инфраструктуры, украинских городов, который имел место вчера, — сказал Садось.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что с Запада последовала «истеричная и оголтело русофобская реакция», не основанная на реальных данных. У польских властей были на руках все сведения о том, что упавшая на их территории ракета С-300 не имеет отношения к России, по этой причине «никаких поводов для эскалации нет», добавил пресс-секретарь. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков указал, что опубликованные фотографии обломков снаряда идентифицированы как элементы украинской ракеты С-300. Он добавил, что российские военные наносили высокоточные ракетные удары 15 ноября только по целям на территории Украины и на удалении не менее 35 км от украинско-польской границы.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, в заявлениях местных властей речь шла об одном снаряде. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом президент Анджей Дуда заявил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России следом заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.