Военных медиков из России не пустили в Боснию и Герцеговину

https://static.news.ru/photo/0026e2f6-8c05-11ea-bf3f-fa163e074e61_660.jpg Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич Фото: Zhang Xiuzhi/Xinhua/GlobalLookPress

Министерство безопасности Боснии и Герцеговины не пустило российских военных врачей в страну, несмотря на приглашение правительства. До приезда медиков МИД Боснии и Герцеговины ознакомил Министерство безопасности страны с нотой от посольства РФ.

В указанной ноте запрашивается разрешение въехать на территорию Боснии и Герцеговины (БиГ) для 24 членов медицинской команды и пяти специалистов РХБЗ для дезинфекции города Мостар, которую они должны были сделать на основании просьбы председателя Президиума БиГ (коллективный руководящий орган) Драгана Човича. Министр безопасности БиГ не дал разрешения пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе, вопрос был направлен в Президиум БиГ, — привели сообщение пресс-службы Министерства безопасности в ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что колонна из 25 российских специалистов с медпомощью отправлена в Боснию и Герцеговину 1 мая 2020 года. В состав группы вошли две врачебно-сестринские бригады и четыре расчёта подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.