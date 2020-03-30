https://static.news.ru/photo/720f0d54-7296-11ea-83fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: function.mil.ru

В рамках помощи в борьбе с коронавирусом российские военные провели полную санитарную обработку в 11 итальянских лечебных учреждениях.

Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 30 марта к восьми уже обработанным ранее пансионатам добавились ещё три — в городах Клузоне, Чени и Вертола.

Дезинфекция проводилась силами бригады врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты. Работа велась совместно с итальянскими коллегами, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Италия продлит карантин по коронавирусу после 3 апреля на неопределённое время. Страна по-прежнему находится в центре кризиса из-за пандемии.