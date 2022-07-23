Военкор Сладков отреагировал на слухи о насмерть сбитом им мужчине в ЛНР Военкор Сладков высмеял сообщения о том, что он насмерть сбил на джипе мужчину в Донбассе

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Военный корреспондент Александр Сладков отверг сообщения о том, что он насмерть сбил на джипе пешехода в Донбассе. В своем Telegram-канале журналист высмеял соответствующую информацию, опубликованную в соцсетях украинским блогером Денисом Казанским.

Вынужден признаться. Раскрыли меня. Центральное место в этом детективе занимает бабушка, которая говорит: «Да, помню этот номер, Р04214521480, с пятнышком на крыле и помятым зеркалом черный внедорожник», — сказал с иронией Сладков.

После этого военкор сделал репост из Telegram-канала Казанского, который сообщил, что 13 июля принадлежащий военкору внедорожник насмерть сбил мужчину. Блогер также заявил, что свидетельница происшествия Любовь Громова, назвавшая номер автомобиля, пропала. За ней якобы приехали люди в военной форме с автоматами и увезли в неизвестном направлении, отметил Казанский.

Вот видео с места аварии, снятое соседом Громовой. На нем слышно, как она называет номер автомобиля, сбившего человека. Это номер бронированного автомобиля, который недавно подарили в Ростове военкору Сладкову, — говорится в посте.

Ранее «Известия» сообщили, что украинские спецслужбы распространяют фейки о российских журналистах. По данным издания, съемочную группу военкора Валентина Трушнина обвинили в рассекречивании позиций российской армии и гибели военнослужащих.