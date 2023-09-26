Военкор назвал цели ночных ударов по объектам на Украине Поддубный рассказал о прилетах на Украине в ночь на 26 сентября

Фото: t.me/dsns_telegram

Целями для барражирующих боеприпасов в ночь на 26 сентября стали инфраструктура в порту Рени Одесской области и паромная переправа через Дунай, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Также, по его словам, взрывы прозвучали в районе Кривого Рога, Черкасской и Николаевской областях. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Инфраструктура в порту Рени Одесской области и паромная переправа через Дунай «Орловка — Исакча» стали целями для барражирщих боеприпасов минувшей ночью. Также, ракетный удар был нанесён по объектам противника в районе Кривого Рога. Взрывы звучали в Черкасской и Николаевской областях, — сообщил журналист.

По данным украинской стороны, в том числе из-за прилетов, ограничено движение поездов между Николаевым и Херсоном.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили военный аэродром ВСУ «Кульбакино» на востоке от Николаева. Минобороны РФ эту информацию также не комментировали. Как отмечается, с этого объекта украинские силы атаковали территорию РФ с помощью британских ракет Storm Shadow.

По данным начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, ВС РФ также уничтожили опорный пункт и полевой склад боеприпасов украинских войск на Южно-Донецком направлении. Кроме этого, пресечена деятельность трех разведгрупп ВСУ в районах Урожайного и Червоного.