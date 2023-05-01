Во Франции забили тревогу из-за новой угрозы со стороны Украины Atlantico: на востоке Европы усилился рост преступности из-за Украины

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В Восточной Европе начался рост преступности из-за Украины, поскольку из нее в ЕС нелегально провозят наркотики и оружие, написал французский обозреватель Ксавье Рофе в статье для Atlantico. По его словам, преступники используют несколько миллионов беженцев для перевозки нелегальных товаров, что усиливает неконтролируемую криминализацию Восточной и Юго-Восточной Европы.

В Восточной и Юго-Восточной Европе криминализация выходит из-под контроля. <...> Это должно больше беспокоить европейских лидеров, потому что весь этот криминальный беспредел останется их проблемой, — написал Рофе.

Он указал на то, что НАТО и европейские СМИ отрицают утечку оружия, поставляемого Украине, однако в сторону запада страны и Карпат стекается вооружение, захваченное у противника: гранаты, автоматы и патроны к ним, пулеметы, взрывчатые вещества, ракетные установки.

Кроме того, Рофе отметил, что Украина получает автоматы Калашникова АК47 для последующей перепродажи. По его словам, в Марселе цена на этот вид оружия упал за несколько месяцев с €2500 до €300, что является вероятным следствием избыточного предложения.

Ранее граждане Великобритании стали массово жаловаться на случаи мошенничества и воровства со стороны украинских беженцев и потребовали ужесточить проверку их данных. Многие беженцы скрывают свое настоящее финансовое положение, чтобы бесплатно проживать в домах и получать денежную помощь.