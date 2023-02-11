Во Франции рассказали об исходящей от Зеленского угрозе Французский политик Филиппо: ЕС и Зеленский могут спровоцировать третью мировую

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Президент Владимир Зеленский в гостях у Риши Сунака на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне

Французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз и президент Украины Владимир Зеленский могут спровоцировать третью мировую войну. Визит украинского лидера в Европу он назвал в соцсети безответственным цирком.

Зеленский и ЕС устроили на этой неделе свой безответственный цирк, который может привести к 3-й мировой войне! — подчеркивается в его сообщении.

Так Филиппо прокомментировал европейское турне Зеленского, состоявшееся на этой неделе. Украинский президент побывал в Лондоне, Париже и Брюсселе. Он просит передать Киеву еще больше вооружений, в том числе говорил об истребителях.

Ранее лидер крайне правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил фотографию, на которой Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смеются, что, по его мнению, крайне прискорбно. Он обвинил политиков в том, что они «пьяны от смеха на фоне войны».