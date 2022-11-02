Во Франции рассказали, как «заставить» Россию продавать нефть по дешевке Causeur: страхование доставки нефти может «заставить» Россию продавать ЕС нефть задешево

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Россия могла бы продавать Европе нефть ниже рыночной в обмен на страхование ее транспортировки. Такую «схему» предложил автор публикации во французском издании Causeur.

Журналист считает, что установление потолка цен на российскую нефть не заставит Россию отказаться от экспорта сырья. Экспорт нефти будет осложнен из-за того, что Евросоюз и Великобритания решили «запретить своим компаниям страховать и финансировать транспортировку российской нефти, в частности морским путем».

На долю европейских и британских компаний приходится почти 90% страховой и финансовой деятельности по транспортировке российской нефти морем. Без их поддержки владельцы танкеров откажутся от перевозки нефти из России, уверен журналист.

Поэтому он предлагает снимать запрет на финансирование и страхование любой партии российской нефти, которая будет продаваться по цене меньше установленного Западом «потолка» или равной ему. В этом случае Евросоюз сможет избежать эффекта бумеранга для европейских экономик, уверены в Causeur.

Автор публикации признался, что считает свою схему ухищренной и рискованной, он не уверен, что ее удастся реализовать.

Ранее и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Говард Соломон заявил, что главы МИД стран «Группы семи» намерены на встрече в Германии рассмотреть идею введения потолка цен на российскую нефть. Это один из вопросов встречи, которая состоится 3-4 ноября, отметил он.