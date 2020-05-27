Во Франции пациентов с коронавирусом запретили лечить гидроксихлорохином

Правительство Франции отменило ограничения, разрешающие назначение гидроксихлорохина для лечения заражённых коронавирусом пациентов в больницах страны. Препарат может быть использован лишь в клинических испытаниях.
Ранее Высший совет общественного здравоохранения республики не рекомендовал использовать противомалярийный препарат вне клинических испытаний как самостоятельно, так и в сочетании с антибиотиком. Агентство лекарственных средств также сообщило о начале процедуры приостановки клинических испытаний гидроксихлорина в качестве «меры предосторожности»,
Как писал NEWS.ru, пациенты, которые уже проходят лечение противомалярийным препаратом, смогут продолжить курс до конца протокола.
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