Во Франции пациентов с коронавирусом запретили лечить гидроксихлорохином

https://static.news.ru/photo/3a84e934-a000-11ea-9a7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Франции отменило ограничения, разрешающие назначение гидроксихлорохина для лечения заражённых коронавирусом пациентов в больницах страны. Препарат может быть использован лишь в клинических испытаниях.

Ранее Высший совет общественного здравоохранения республики не рекомендовал использовать противомалярийный препарат вне клинических испытаний как самостоятельно, так и в сочетании с антибиотиком. Агентство лекарственных средств также сообщило о начале процедуры приостановки клинических испытаний гидроксихлорина в качестве «меры предосторожности», отмечает France-Presse.

Как писал NEWS.ru, пациенты, которые уже проходят лечение противомалярийным препаратом, смогут продолжить курс до конца протокола.