Во Франции от коронавируса за сутки умерли 135 человек

https://static.news.ru/photo/13f7244a-8d6c-11ea-a994-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Число жертв коронавируса во Франции приближается к 25 тысячам. За сутки умерли ещё 135 человек. Об этом сообщила Генеральная дирекция здравоохранения страны (DGS).

С 1 марта мы оплакиваем 24 895 связанных с COVID-19 смертей: 15 583 человека умерли в больницах и 9312 в социальных и медико-социальных учреждениях, — говорится в заявление дирекции DGS.

Всего в стране было госпитализировано 92 799 человек. В настоящее время в больницах находятся 25 815 человек. За последние сутки в стране были госпитализированы 345 новых пациентов.

NEWS.ru писал, что французские власти выступают за продление режима чрезвычайной ситуации в стране до 24 июля. Законопроект будет рассмотрен в Сенате 4 мая, на следующий день его обсудят депутаты Национального собрания.

Ранее стало известно, что кинологи во Франции начали обучать собак на распознавание запахов больных коронавирусом. В качестве образца используется ткань, смоченная потом инфицированных людей. Обучение началось 30 апреля. В нём приняли участие семь собак.