Французские власти предлагают продлить режим ЧС в стране

https://static.news.ru/photo/79b0765a-8c87-11ea-aba4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Франции предлагает продлить чрезвычайное санитарное положение в стране до 24 июля.

После совещания по соответствующему законопроекту министры анонсировали продление ряда мер, введённых на фоне пандемии коронавируса: обязательный карантин для всех прибывших из-за рубежа, наблюдение за предполагаемыми цепочками распространения инфекции, контроль за обязательным ношением защитных масок и т. д. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В соответствии с мнением научного совета представленный сегодня утром законопроект подразумевает продление режима чрезвычайного санитарного положения на два месяца, до 24 июля, — заявил глава Минздрава Оливье Веран.

В ходе рассмотрения законопроекта в Сенате 4 мая пройдут дебаты. На следующий день его обсудят депутаты Национального собрания, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во Франции зафиксировали первый случай, когда кошка заразилась новой коронавирусной инфекцией.