Французские власти предлагают продлить режим ЧС в стране

Правительство Франции предлагает продлить чрезвычайное санитарное положение в стране до 24 июля.
После совещания по соответствующему законопроекту министры анонсировали продление ряда мер, введённых на фоне пандемии коронавируса: обязательный карантин для всех прибывших из-за рубежа, наблюдение за предполагаемыми цепочками распространения инфекции, контроль за обязательным ношением защитных масок и т. д. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В соответствии с мнением научного совета представленный сегодня утром законопроект подразумевает продление режима чрезвычайного санитарного положения на два месяца, до 24 июля, — заявил глава Минздрава Оливье Веран.
В ходе рассмотрения законопроекта в Сенате 4 мая пройдут дебаты. На следующий день его обсудят депутаты Национального собрания,
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