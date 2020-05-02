Французские кинологи начали обучать собак находить заражённых коронавирусом

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Федеральная земля Саксония-Анхальт в Германии смягчила введённые на фоне пандемии коронавируса ограничения на социальные контакты, которые действуют в регионе уже шесть недель.

Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на местное правительство. По его данным, с 4 мая снимается запрет на передвижение по улице группами более двух человек — теперь допустимая численность компании...