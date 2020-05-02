Французские кинологи начали обучать собак находить заражённых коронавирусом

Во Франции кинологи начали обучать собак на распознавание запаха больных коронавирусом людей. По словам организаторов учений, первые результаты выглядят обнадёживающе.
С самого начала эпидемии COVID-19 я подумал об этих собаках. У вирусных заболеваний есть запах. Эти собаки привыкли оперировать библиотекой запахов, и добавить к ним COVID-19 было бы вполне логично, — заявил кинолог.
Обучение началось 30 апреля 2020 года. В нём приняли участие семь собак различных пород. Для образца запаха использовалась ткань, которую смочили потом больных коронавирусом. Медики заявили, что такой способ обучения безопасен для собак.
Нужно провести ещё ряд тестов, и если сработает — хорошо, а нет — то хотя бы стоило попробовать, — цитирует ТАСС эксперта.
Ранее NEWS.ru писал, что кошка заразилась коронавирусом во Франции. Заболевание выявили сотрудники французской Национальной ветеринарной школы Альфор.