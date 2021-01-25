Во Франции оценили вероятность введения нового карантина

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Введение третьего локдауна возможно, так как ситуация с распространением новых штаммов COVID-19 сравнима со второй пандемией. Такое мнение выразил глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси.

Возможно, понадобится пойти на введение нового карантина, но какого типа? Карантин как в ноябре, более адаптированный, или более жёсткий, но не совсем такой, как в марте? Это в высшей степени политическое решение, — заявил Дельфресси в эфире телеканала BFMTV.

Он добавил, что человечество столкнулось с «дьявольским вирусом», который более умный, чем думают многие. Дельфресси также напомнил, что британские и южноафриканские штаммы коронавируса уже неоднократно были выявлены в разных уголках Франции.

Первый локдаун французские власти вводили 17 марта прошлого года. Он действовал до 11 мая. Второй режим жёсткого карантина действовал в стране с 30 октября по 15 декабря.

В настоящее время в республике действует комендантский час. С 16 января в стране прекращена работа заведений общепита, кинотеатров и музеев. Все прибывающие в страну должны сдать за пределами Евросоюза тест на COVID, затем сдать тест повторно во Франции и после этого отправиться на семидневный карантин.

Как сообщал NEWS.ru, жители итальянской провинции Ломбардия неделю провели в условиях жёсткого карантина из-за ошибки в статистических данных по коронавирусной инфекции.