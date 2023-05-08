Во Франции оценили амбиции Киева по контрнаступлению поговоркой про мышь Французский политик Асселино описал контрнаступление ВСУ словами «гора родит мышь»

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франсуа Асселино

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что амбиции Украины по поводу обещанного контрнаступления не соответствуют реальности. При этом в Twitter он использовал фразеологизм о больших надеждах и ничтожном результате.

Неужели гора родит мышь? — задался вопросом политический комментатор.

Так Асселино отреагировал на публикацию Washington Post, в которой говорилось, что Киев боится не оправдать ожиданий Запада своим масштабным наступлением. Украинский министр обороны Алексей Резников сказал о мировых ожиданиях как о «переоцененных», а президент Владимир Зеленский признал преимущество российских ВКС в воздухе.

Асселино и прежде говорил о необходимости остановить военную помощь Украине, указывая на «высокомерие и слепоту» западных лидеров.

Ранее обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что российские планирующие бомбы заставили Украину пересмотреть планы по контрнаступлению. Использование этого оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование, подчеркивается в их публикации.