Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что амбиции Украины по поводу обещанного контрнаступления не соответствуют реальности. При этом в Twitter он использовал фразеологизм о больших надеждах и ничтожном результате.
Неужели гора родит мышь? — задался вопросом политический комментатор.
Так Асселино отреагировал на публикацию Washington Post, в которой говорилось, что Киев боится не оправдать ожиданий Запада своим масштабным наступлением. Украинский министр обороны Алексей Резников сказал о мировых ожиданиях как о «переоцененных», а президент Владимир Зеленский признал преимущество российских ВКС в воздухе.
Асселино и прежде говорил о необходимости остановить военную помощь Украине, указывая на «высокомерие и слепоту» западных лидеров.
Ранее обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что российские планирующие бомбы заставили Украину пересмотреть планы по контрнаступлению. Использование этого оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование, подчеркивается в их публикации.