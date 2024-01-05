Во Франции назвали препарат, увеличивший смертность от COVID-19 Ученые связали высокую смертность от COVID-19 с препаратом от малярии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 17 тысяч человек во Франции, Бельгии, Италии, Испании, Турции и США могли умереть от приема противомалярийного препарата гидроксихлорохин во время первой волны пандемии COVID-19, выяснили французские ученые. В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy, говорится, что реальное число погибших может быть гораздо выше.

Ученые указали, что врачи назначали пациентам препарат от малярии, «несмотря на отсутствие доказательств, подтверждающих его клиническую пользу». Исследование проводилось с опорой на подсчеты, опубликованные в журнале Nature в 2021 году. Из него следует, что гидроксихлорохин увеличил смертность от коронавируса на 11% в связи с побочными эффектами. Отмечается, что чаще всего это лекарство выписывали в первую волну пандемии коронавируса — с марта по июль 2020 года.

Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин ранее заявил, что коронавирусная инфекция перешла в разряд сезонных заболеваний и мутировала. По его словам, большого числа летальных случаев от COVID-19 уже нет.

Эксперт также подчеркнул, что в настоящее время не отмечается тяжелого течения болезни у подхвативших коронавирус пациентов. Акимкин добавил, что у врачей есть все средства наблюдения за COVID-19 и выстроен геномный эпиднадзор, позволяющий детально разбирать каждый случай заражения.