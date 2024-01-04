В Роспотребнадзоре сообщили о мутации COVID-19 Эксперт Акимкин: COVID-19 мутировал и стал сезонным заболеванием

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Коронавирусная инфекция перешла в разряд сезонных заболеваний и мутировала, заявил директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. По его словам, которые передает РИА Новости, большого числа летальных случаев от COVID-19 уже нет.

Мы не ослабляем контроль за этим заболеванием. Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация с COVID-19 не требует введения жестких ограничений, — заявил Акимкин.

Эксперт также подчеркнул, что в настоящее время не отмечается тяжелого течения болезни у подхвативших коронавирус пациентов. Акимкин добавил, что у врачей есть все средства наблюдения за COVID-19 и выстроен геномный эпиднадзор, позволяющий детально разбирать каждый случай заражения.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией ранее сообщил, что в России резко снизилась заболеваемость COVID-19. Так, за последнюю неделю 2023 года этот показатель уменьшился на 28,6%. За семь дней госпитализировали чуть более шести тысяч человек с коронавирусом, что на 22,4% меньше относительно показателей предыдущей недели.