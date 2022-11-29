Прокуратура Парижа проводит расследование по факту приобретения Гульнарой Керимовой, дочерью члена Совета Федерации от Республики Дагестан Сулеймана Керимова, четырех вилл на французской Ривьере, сообщает Bloomberg. По данным агентства, вопрос о путях приобретения особняков вставал несколько лет назад в ходе дела об отмывании денег, возбужденного в Ницце.
По сведениям источников Bloomberg, подразделение прокуратуры, занимающееся борьбой с организованной преступностью, изучает финансовые потоки, которые, как утверждается, позволили 32-летней Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами на мысе Антиб.
Агентство отмечает, что Керимова потратила на приобретение структуры собственности $279 млн. При этом большую часть средств она, как утверждается, получила от брата Саида.
В свою очередь адвокат Никита Сычев, представляющий интересы Керимовых, отмахнулся от любых попыток вернуть семью в центр внимания французских юристов, передает Bloomberg. Он предположил, что смена владельца собственности хорошо известна французским властям.
Ранее стало известно, что Швейцария приняла санкции против Керимова. До этого в отношении бизнесмена ввел ограничения ЕС.
В апреле на Фиджи была арестована суперъяхта Керимова. Судно стоимостью $325 млн было пришвартовано на острове в Тихом океане. Власти Республики Фиджи решились на такой шаг после того, как получили официальный запрос о взаимной правовой помощи от правительства США.