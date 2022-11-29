Во Франции начали расследование из-за вилл дочери сенатора Керимова Bloomberg: во Франции расследуют законность приобретения дочерью Керимова вилл на Ривьере

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Сулейман Керимов

Прокуратура Парижа проводит расследование по факту приобретения Гульнарой Керимовой, дочерью члена Совета Федерации от Республики Дагестан Сулеймана Керимова, четырех вилл на французской Ривьере, сообщает Bloomberg. По данным агентства, вопрос о путях приобретения особняков вставал несколько лет назад в ходе дела об отмывании денег, возбужденного в Ницце.

По сведениям источников Bloomberg, подразделение прокуратуры, занимающееся борьбой с организованной преступностью, изучает финансовые потоки, которые, как утверждается, позволили 32-летней Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами на мысе Антиб.

Агентство отмечает, что Керимова потратила на приобретение структуры собственности $279 млн. При этом большую часть средств она, как утверждается, получила от брата Саида.

В свою очередь адвокат Никита Сычев, представляющий интересы Керимовых, отмахнулся от любых попыток вернуть семью в центр внимания французских юристов, передает Bloomberg. Он предположил, что смена владельца собственности хорошо известна французским властям.

Ранее стало известно, что Швейцария приняла санкции против Керимова. До этого в отношении бизнесмена ввел ограничения ЕС.

В апреле на Фиджи была арестована суперъяхта Керимова. Судно стоимостью $325 млн было пришвартовано на острове в Тихом океане. Власти Республики Фиджи решились на такой шаг после того, как получили официальный запрос о взаимной правовой помощи от правительства США.