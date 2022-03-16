Швейцария ввела санкции против Эрнста и Керимова

Швейцария последовала примеру Евросоюза и расширила санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Под действие ограничений попали более 200 физических лиц и организаций, сообщается на сайте Департамента экономики Швейцарии. В частности, в санкционном списке оказались гендиректор Первого канала Константин Эрнст и сенатор Сулейман Керимов.

Федеральный советник Ги Пармелин <...> наложил санкции в отношении более чем 200 других лиц и организаций в связи с серьёзными нарушениями со стороны России международного права на Украине. Список санкций в Швейцарии полностью соответствует санкционному списку ЕС, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что среди лиц, попавших под санкции, есть «олигархи и ведущие бизнесмены». Активы этих людей в Швейцарии будут заморожены и переданы в госсекретариат по экономическим вопросам. Санкции вступают в силу с 16 марта.

Накануне Евросоюз принял четвёртый пакет перcональных и экономических санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Наряду с вышеуказанными лицами в него включены гендиректор «Яндекса» Тигран Худaвердян, глава РССП Александр Шохин, гендиректор «Росoборонэкспорта» Александр Михеев и другие. Также в рамках данного пакета ЕС зaпретил экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей) и ряда предметов роскоши, ограничил торговлю с Россией железом и сталью.