Во Франции коронавирус за сутки убил 131 человека

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Во Франции за 24 часа из-за вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания скончался 131 пациент. Об этом сообщили в Минздраве страны.

По данным ведомства, всего за время пандемии 17 589 человек погибли в больницах и ещё 10 650 — в домах престарелых и медико-социальных учреждениях. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 28 239 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Лондон обсуждает с Парижем вопрос снятия обязательного 14-дневного карантина для путешественников, прибывающих в Соединённое Королевство из Франции. Об этом заявил британский министр культуры Оливер Доуден.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,8 млн человек, погибли свыше 316,73 тысячи, выздоровели более 1,86 млн.

В России на 18 мая общее число инфицированных достигло 290 678, более 70 209 выздоровели, умерли 2722 человека. В Москве — 142 824 заболевших, выздоровели более 70,2 тысячи, умерли 1,5 тысячи.