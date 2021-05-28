Внучка Шушкевича объявила голодовку в знак протеста против Лукашенко

https://static.news.ru/photo/bc00a86a-bfb0-11eb-8093-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео/stasia.glinnik/facebook.com

Внучка первого президента Белоруссии Станислава Шушкевича Стася Глинник объявила бессрочную голодовку в знак протеста против нынешнего лидера республики Александра Лукашенко. В настоящий момент она находится в Польше. Об этом рассказали журналисты издания «Наша Нiва».

Глинник вместе ещё с одной активисткой организовали акцию протеста возле здания Еврокомиссии в Варшаве. Они требуют, чтобы Европа ввела новые санкции против Лукашенко. Действия внучки в разговоре с прессой прокомментировал сам Шушкевич. Он сказал, что хотел бы, чтобы Стася нормально жила и работала. Однако она отвечает: «Дед, тебе не будет стыдно за меня».

В прошлом году девушка училась в Белоруссии и принимала участие в протестах.

Так когда узнали, что у неё дед Шушкевич, то начали травить её. В итоге она бросила всё — и поехала в Варшаву. Стася считала, что не хочет иметь ничего общего с этим сбродом, который осуждает её за нормальные поступки, — подчеркнул бывший президент.

Новая волна мирового недовольства режимом Лукашенко началась с инцидента, произошедшего в прошлое воскресенье. 23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Лайнер сопровождал белорусский истребитель. Причиной вынужденной посадки стала фейковая информация о бомбе на борту.

На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали. Позже Сапега была арестована на два месяца.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил, что четвёртый пакет персональных санкций по Белоруссии практически готов и может быть утверждён на заседании Совета МИД ЕС 21 июня.

Ранее в России призвали Запад прекратить демонизировать Белоруссию.