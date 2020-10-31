Власти Великобритании поддержат оставшихся без работы из-за карантина

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Правительство Великобритании продолжит оказывать поддержку оставшимся из-за пандемии коронавируса без работы. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.

Мы собираемся расширить схему компенсации выплат за вынужденные отпуска на весь ноябрь. Мы продлеваем эту схему до декабря, — цитирует РИА Новости слова Джонсона.

О продлении поддержки бизнеса и сотрудников организаций из-за второй волны пандемии ранее заявлял министр финансов Риши Сунак. Правительство будет выплачивать две трети зарплаты каждому сотруднику, но не более 2,1 тыс. фунтов стерлингов в месяц.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Борис Джонсон заявил о намерении ввести в стране режим самоизоляции, который продлится до 2 декабря. При этом перед введением национальных мер они должны быть одобрены голосованием и только тогда вступят в силу.