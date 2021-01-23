Власти Великобритании не исключают полного закрытия границ из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/64e53278-5cc1-11eb-b7b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Лондоне рассматривают возможность полного закрытия границ из-за угрозы появления новых разновидностей коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр по защите окружающей среды Соединённого Королевства Джордж Юстис.

Мы всегда держим на столе подобные варианты, и такой сейчас прорабатывается, — ответил министр журналисту издания The Sun на соответствующий вопрос.

При этом Юстис подчеркнул, что сам он не хотел бы «увидеть закрытия всех границ», но добавил, что в будущем может появиться новый штамм SARS-CoV-19, против которого окажутся бессильными существующие вакцины против коронавируса. Министр также напомнил, что правила въезда в Великобританию уже были ужесточены. Теперь все прибывающие в страну должны сдать тест на COVID-19, а после этого пробыть определённый срок на карантине.

Как писал NEWS.ru, эксперты США сообщили, что обнаруженный в Великобритании новый штамм COVID-19 может стать наиболее распространённым на территории Штатов уже в марте этого года. По данным на 16 января, было зафиксировано 88 случаев инфицирования новым штаммом в 15 штатах страны.