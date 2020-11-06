Власти Варшавы запретили Марш независимости из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/017daf9e-2030-11eb-8104-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Традиционный Марш независимости в Варшаве отменён из-за пандемии коронавируса, сообщил мэр города Рафал Тшасковский.

Мероприятие должно было пройти 11 ноября, однако в связи с негативным мнением Санэпиднадзора по ситуации с COVID-19 мэр принял решение запретить его.

Заключение санитарной инспекции <...> указывает на тяжёлую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом, особенно в Варшаве и по всему Мазовецкому воеводству, — написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, марш анонсируется и поэтому городские власти могут принять ответные шаги. Тшасковский подчеркнул, что негативная эпидемиологическая ситуация является основанием для запрета собраний и «суды поддерживали до сих пор» такие решения.

W zwiÄ zku z negatywnÄ opiniÄ Sanepidu, nie wyraÅ¼am zgody na organizacjÄ #11listopada zgÅoszonego Marszu NiepodlegÅoÅci. Opinia inspekcji sanitarnej, o ktÃ³rÄ rÃ³wnieÅ¼ wystÄ piÅ wojewoda, wskazuje na trudnÄ sytuacjÄ epidemicznÄ #koronawirus , szczegÃ³lnie w @warszawa i caÅym Mazowszu. pic.twitter.com/VR1X7AmCjt — RafaÅ Trzaskowski (@trzaskowski_) November 6, 2020

В Польше 11 ноября отмечается государственный праздник, приуроченный к обретению независимости в 1918 году. В этот день в городах проводят так называемые Марши независимости, в которых традиционно участвуют местные националистические объединения.

Как писал NEWS.ru, 5 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти страны могут объявить в стране общенациональный карантин через 7–14 дней из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее телеканал TVP сообщил, что в марше планировали принять участие противники закона об абортах. 22 октября Конституционный суд республики признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным.