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Власти Варшавы запретили Марш независимости из-за коронавируса

15:59, 06 ноября 2020
Фото: Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Традиционный Марш независимости в Варшаве отменён из-за пандемии коронавируса, сообщил мэр города Рафал Тшасковский.

Мероприятие должно было пройти 11 ноября, однако в связи с негативным мнением Санэпиднадзора по ситуации с COVID-19 мэр принял решение запретить его.

Заключение санитарной инспекции <...> указывает на тяжёлую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом, особенно в Варшаве и по всему Мазовецкому воеводству, — написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, марш анонсируется и поэтому городские власти могут принять ответные шаги. Тшасковский подчеркнул, что негативная эпидемиологическая ситуация является основанием для запрета собраний и «суды поддерживали до сих пор» такие решения.

В Польше 11 ноября отмечается государственный праздник, приуроченный к обретению независимости в 1918 году. В этот день в городах проводят так называемые Марши независимости, в которых традиционно участвуют местные националистические объединения.

Как писал NEWS.ru, 5 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти страны могут объявить в стране общенациональный карантин через 7–14 дней из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее телеканал TVP сообщил, что в марше планировали принять участие противники закона об абортах. 22 октября Конституционный суд республики признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным.

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