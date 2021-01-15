Власти Украины запретили русский язык в сфере обслуживания

https://static.news.ru/photo/7b67049a-57c6-11eb-9493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений на Украине с 16 января не смогут использовать русский язык при обслуживании посетителей.

Тех, кто будет пренебрегать новым распоряжением, ждёт денежное наказание.

Секретариат уполномоченного может осуществлять внеплановые меры контроля относительно нарушений языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф, — заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Согласно нововведению, персонал должен начинать разговор с гостем на украинском языке и только по просьбе посетителя можно перейти на удобный для него язык. Также на украинском языке необходимо озвучивать информацию о товарах и услугах. Меню и иные сведения в письменном виде могут дублироваться на других языках, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник призвал украинцев игнорировать запрет на русский язык. По его словам, в таких случаях сторонники подобных запретов используют аргумент «нет языка — нет государства».