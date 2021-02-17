Власти Украины продлили карантин до 30 апреля

https://static.news.ru/photo/4b144c2e-7118-11eb-a22b-96000091f725_660.jpg Киев Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что карантин в стране продлевается до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

Мы предлагаем продлить по территории Украины сроки действия карантина до 30 апреля 2021 года, — сказал министр на заседании правительства страны.

Проект постановления также предлагает продлить режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля. Территория страны будет разделена на четыре зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Такая мера получила название «адаптивный карантин».

Жёсткий карантин из-за коронавируса действовал на Украине с 8 по 24 января. Тогда были закрыты бары, рестораны, школы, вузы, ограничения действовали в работе торговли.

4 февраля премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что власти планируют сохранить ограничительные меры до конца апреля. При этом часть действующих ограничений будет действовать и после 30 апреля. Он не уточнил, какие ограничения имеет в виду.

Как писал NEWS.ru, глава Минздрава Украины Максим Степанов может лишиться должности. Этот вопрос будет поднят в Верховной раде Украины, если до конца недели в стране не стартует вакцинация от коронавирусной инфекции. Украинцев должны были начать прививать с 15 февраля, но этого не произошло.

Ранее депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что власти Украины провалили переговоры по поставкам в страну препаратов от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что действующих контрактов на поставки вакцины у Киева нет.