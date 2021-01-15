Власти Украины назвали сроки начала вакцинации населения

https://static.news.ru/photo/f061ca54-5817-11eb-82b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

В украинском Минздраве запланировали начало вакцинации населения от коронавируса на середину февраля. Об этом рассказала член фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

По её словам, прививать украинцев будут китайской вакциной Sinovac и американским препаратом Pfizer. КНР поставит на Украину 700 тысяч доз, США — 210 тысяч.

На первом этапе вакцину получат медики, которые лечат заразившихся коронавирусом, военнослужащие в Донбассе, пациенты гериатрических центров и соцработники.

Предполагается, что второй этап вакцинации начнётся в марте. Тогда прививать будут остальных медработников и пожилых людей с сопутствующими заболеваниями, сообщает РБК-Украина.

Ранее стало известно, что правительство Украины решило не продлевать действующий в стране жёсткий карантин. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти внимательно следят за ситуацией и ожидают значительного роста заболеваемости. Он заверил, что система здравоохранения к этому готова.

Как писал NEWS.ru, украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Руководитель государственного предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов, в свою очередь, заявил, что рациональных оснований для закупки российской вакцины нет. По его словам, в том же сегменте существуют более эффективные и дешёвые препараты.