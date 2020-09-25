Власти Швейцарии проведут референдум о разрыве договора с ЕС о передвижении

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В Швейцарии 27 сентября пройдёт референдум о сохранении договора с ЕС о свободном передвижении людей.

Несмотря на то, что страна не входит в Евросоюз, там действует облегчённый миграционный режим для граждан европейского блока. Так, причиной объявления референдума стали мигранты.

Провести плебисцит предложила Швейцарская народная партия. В частности, организаторы мероприятия предлагают властям страны установить собственные квоты, уточняют «Аргументы недели».

Тем не менее большая часть швейцарцев выступает против разрыва отношений с ЕС. Граждане страны хотят стабильности на фоне пандемии COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что более 60% итальянских граждан проголосовали на референдуме за сокращение числа сенаторов и депутатов.

С инициативой сократить число членов верхней и нижней палат парламента выступило «Движение пяти звёзд». На следующих выборах предлагается избрать 200 сенаторов вместо нынешних 315 и 400 депутатов вместо нынешних 630.