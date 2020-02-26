https://static.news.ru/photo/2b9afb9e-58b5-11ea-bd51-fa163e074e61_660.jpg Министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Северной Македонии, рассказал глава Минздрава страны Венков Филипче.

Других подробностей чиновник не сообщил, передаёт агенство Reuters.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.

Накануне стало известно, что выдача российских виз гражданам Ирана будет приостановлена с полуночи 28 февраля в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом объявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Ограничения не коснутся деловых и гуманитарных виз. Вице-премьер объяснила введение этой меры тем, что в Исламской Республике наблюдается значительный рост числа случаев заболевания, вызываемого вирусом COVID-2019.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России всех заболевших пневмонией обяжут пройти тест на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, в общей сложности на COVID-19 в РФ каждую неделю будут обследоваться около 12 тысяч пациентов с пневмонией. Это требование распространяется на все города.