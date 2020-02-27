https://static.news.ru/photo/32165d30-597b-11ea-b901-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пражская площадь «Под каштанами», рядом с которой находится посольство РФ, названа именем Бориса Немцова. Горсовет столицы Чехии принял соответствующее решение на основании обращения граждан.

Переименование площади прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это является суверенным правом пражских властей.

Он также добавил, что для Москвы предпочтительнее, чтобы в Праге не забывали о красноармейцах, которые погибли при освобождении чешской столицы от фашистов во время Второй мировой войны, сообщае т РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Прага станет пятой мировой столицей, где увековечено имя Немцова.