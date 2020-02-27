Пражская площадь «Под каштанами», рядом с которой находится посольство РФ, названа именем Бориса Немцова. Горсовет столицы Чехии принял соответствующее решение на основании обращения граждан.
Переименование площади прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это является суверенным правом пражских властей.
Он также добавил, что для Москвы предпочтительнее, чтобы в Праге не забывали о красноармейцах, которые погибли при освобождении чешской столицы от фашистов во время Второй мировой войны,
Ранее NEWS.ru писал, что Прага станет пятой мировой столицей, где увековечено имя Немцова.
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