Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пражская площадь «Под каштанами», рядом с которой находится посольство РФ, названа именем Бориса Немцова. Горсовет столицы Чехии принял соответствующее решение на основании обращения граждан.

Переименование площади прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это является суверенным правом пражских властей.

Он также добавил, что для Москвы предпочтительнее, чтобы в Праге не забывали о красноармейцах, которые погибли при освобождении чешской столицы от фашистов во время Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Прага станет пятой мировой столицей, где увековечено имя Немцова.  

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях