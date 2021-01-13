Власти Португалии ввели жёсткий локдаун

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В Португалии начинает действовать жёсткий карантин, заявил премьер-министр страны Антониу Кошта. В стране вводятся ограничения, аналогичные действовавшим в марте и апреле 2020 года.

Сегодня утром парламент продлил режим чрезвычайного положения до 30 января, — сказал он.

По его словам, число новых случаев COVID-19 в стране продолжает расти. Сейчас необходимо «переломить кривую» и спасти таким образом как жизни, так и систему здравоохранения.

Каждый из нас должен оставаться дома, — подчеркнул политик.

Согласно новым правилам, люди должны работать в удалённом режиме тогда, когда это возможно. При этом школы остаются открытыми, так как в первую волну коронавируса они не были большими очагами заражений.

Кроме того, будут закрыты все непродовольственные магазины, а торговые точки по продаже продуктов питания будут ограничены в числе посетителей одновременно. Также закроются культурные и спортивные учреждения и парикмахерские. Работать продолжат религиозные учреждения и суды.

Премьер признал, что такое решение нанесёт серьёзный удар по экономике, но меры поддержки бизнеса сейчас выше, чем весной. Также выросли и штрафы за нарушение правил.

Локдаун начнёт действовать с 15 января, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, на Украине с 8 января вступили в силу карантинные ограничения, предусматривающие закрытие баров, ресторанов, школ и вузов, а также ограничения в работе торговли. Локдаун продлится до 24 января.

Среди основных ограничений на период локдауна в стране: закрытие школ и вузов, запрет на проведение массовых мероприятий и запрет на работу любых рынков. Решение о закрытии учреждений не коснулось детских садов.