Исполком Львовского городского совета принял решение перенести вопрос о перезахоронении советского разведчика Николая Кузнецова. Это связано с обращением племянницы военнослужащего.
Мы понимаем, что продолжается война, есть российская агрессия. Когда мы получаем письма из России о перезахоронении праха, то я хотел бы, чтобы у нас была чёткая позиция государства. Я знаю очень много случаев, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны. Если это поможет вернуть из плена кого-либо из наших ребят, я был бы очень счастлив, — цитирует «Интерфакс» городского главу Львова Андрея Садового.
Ранее NEWS.ru передавал, что украинские радикалы осквернили могилу советского разведчика, Героя СССР Николая Кузнецова во Львове. Вандалы закрасили надгробие жёлтой краской. Руководство Свердловской области РФ неоднократно обращалось к львовским властям с просьбой перезахоронения праха.