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Глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк выразил уверенность в том, что президенту страны Керсти Кальюлайд не следует ехать в Москву на празднование годовщины победы в Великой Отечественной войне, если ей поступит приглашение.

Об этом сообщает газета Sakala. По её данным, подобный визит может быть истолкован так, будто Эстония поддерживает риторику России. В таком контексте пребывание почётным гостем на параде даёт совершенно неверный...