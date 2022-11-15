Власти: Львов на 80% обесточен Мэр Львова Садовой: Львов на 80% обесточен

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в результате массированных обстрелов по энергообъектам на Украине 80% города остались без электроэнергии. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что также в городе были экстренно отключены отопление и горячая вода. Он пообещал, что в ближайшие время все системы будут переведены на дизельные генераторы.

Ситуации очень сложная. 80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена ​​подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы, — написал Садовой.

В свою очередь глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш заявил в Telegram, что 90% региона остается без света. Он объяснил это инициативой «Укрэнерго» запустить экстренное отключение энергии по всей стране. Труш призвал местных жителей запастись альтернативными источниками питания и по возможности находиться в укрытии.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что ситуация в стране после ударов по объектам инфраструктуры критическая. У половины жителей Киева сейчас нет электричества. Он призвал не покидать укрытий.

15 ноября украинские Telegram-каналы сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и в других областях страны прогремели взрывы. В регионах работают системы противовоздушной обороны. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Власти Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Волынской областей сообщили о прилетах по объектам критической инфраструктуры. Взрыв произошел на объекте инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Лунин.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Удары начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины