Власти ЛНР пригрозили отодвинуть линию соприкосновения из-за обстрелов ВСУ

https://static.news.ru/photo/c4ef6a3c-9a64-11ea-8a29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Reka/TASS

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник потребовал от Украины прекратить обстрелы мирных жителей и инфраструктуры ЛНР. В противном случае будет отодвинута линия соприкосновения, пригрозил он.

Пасечник пояснил, что 16 мая обстрелами ВСУ была повреждена ЛЭП «Михайловка-Коммунарская», питавшая критически важные для республики объекты и жилой сектор. Кроме того, украинские военные продолжали вести огонь во время работ ремонтной бригады, при которых присутствовал патруль спецмиссии ОБСЕ.

Глава ЛНР отметил, что Украина стремится уничтожить объекты инфраструктуры республики, необходимые для жизнеобеспечения населения. Киев добился в этом определённых успехов, вызвав серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, которые грозят гуманитарной катастрофой. При этом представители Украины в контактной группе в Минске продолжают декларировать приверженность режиму прекращения огня.

Пасечник призвал украинского лидера Владимира Зеленского принять меры к прекращению обстрелов. В противном случае будут приняты меры по переносу линии соприкосновения. Он также добавил, что подразделения Народной милиции ЛНР уже приведены в боевую готовность.

Лидер ЛНР также обратился к ОБСЕ, России, Германии и Франции с просьбой «помочь» Киеву в принятии решения по обеспечению перемирия, сообщает «ЛуганскИнформЦентр».

Ранее NEWS.ru писал, что в ЛНР заявили, что в начале мая ВСУ пять раз нарушили режим перемирия. В результате были повреждены газопровод, ЛЭП и пят жилых домов. Жертвой обстрелов стал семилетний ребёнок.