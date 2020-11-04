Власти Литвы снова объявили общенациональный карантин

Правительство Литвы приняло решение о повторном общенациональном карантине в связи с ростом случаев заражения коронавирусом.
С учётом неблагоприятной эпидемической ситуации, рекомендаций учёных и специалистов предлагаем в Литве ввести карантинный режим в общенациональном масштабе, — сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
Режим будет введён с 7 ноября на три недели. После этого правительство обсудит его эффективность и примет решение о дальнейших действиях,
31 октября в стране установили суточный рекорд числа новых случаев заражения COVID-19 — за 24 часа заразился 1001 человек.
Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорил, что также власти страны закроют границы с другими государствами.