Власти Латвии призвали внести ведущего «Дождя» в черный список Служба госбезопасности Латвии предложила ограничить въезд в страну ведущему «Дождя» Коростелеву

Фото: Соцсети

Алексей Коростелев

Служба Госбезопасности Латвии (СГБ) предложила запретить въезд в страну ведущему телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ, исполняющих функции иностранных агентов) Алексею Коростелеву после призыва помочь российским солдатам с элементарными удобствами, сообщает Delfi. По информации портала, спецслужба расценила высказывание журналиста в качестве призыва оказывать помощь российским войскам.

Поскольку Коростелев не имеет вида на жительство в Латвии, его нельзя привлечь к уголовной ответственности в Латвии. В то же время СГБ порекомендовала министру внутренних дел Каспарсу Эклонсу включить Коростелева в так называемый черный список, или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвийскую Республику, — сказано в сообщении.

Кроме того, СГБ выяснила, что выпуск передачи, в ходе съемок которого Коростелев произнес эту реплику, снимался не в Латвии, а в Тбилиси, где в данный момент живет журналист.

По данным спецслужбы, высказывание Коростелева противоречит интересам безопасности Латвии и «поощряет общественное сочувствие» ВС РФ.

Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, попытавшаяся оправдать телеканал за то, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. Она назвала высказывание Коростелева недопустимым, а также уточнила, что в его словах сквозила двусмысленность. Вслед за Коростелевым об уходе с «Дождя» объявили журналисты Лютова и Роменский.

6 декабря председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил о том, что госорган решил аннулировать лицензию «Дождя». По его словам, это решение было принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку».